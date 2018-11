Kosovo-Serbia: presidente Thaci, Trump sostiene accordo finale (2)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avuto ieri anche un colloquio con il cancelliere tedesco Angela Merkel. "Abbiamo discusso sulla possibile opportunità di raggiungere un accordo di pace comprensivo tra Kosovo e Serbia", ha affermato Thaci tramite il proprio profilo Twitter. "Abbiamo concordato sul fatto che il sostegno della Germania è cruciale per questo accordo e per la nostra adesione all'Ue", ha dichiarato il presidente kosovaro. Nella serata di sabato a Parigi anche il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto un breve colloquio bilaterale con la Merkel. Nei giorni scorsi a Bruxelles il colloquio tra Thaci e Vucic nell'ambito del dialogo mediato dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Federica Mogherini non ha avuto l'esito sperato, con troppo divergenze ad allontanare le due parti. (segue) (Kop)