Kosovo-Serbia: presidente Thaci, Trump sostiene accordo finale (5)

- Secondo i dati del ministero degli Esteri della Serbia, hanno ritirato il proprio riconoscimento al Kosovo l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Burundi, Papua Nova Guinea e Lesotho. Secondo la diplomazia di Pristina, i paesi che riconoscono il Kosovo come uno Stato indipendente rimangono invece 116.“Le autorità di Pristina non vogliono il dialogo bensì che la Serbia accetti un ultimatum”, ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, ospite dell'emittente "Rts". La tattica di Pristina, ha aggiunto, è di far sì che la situazione "si inasprisca" fino a portare all'offerta di qualche cosa in cambio, come ad esempio la liberalizzazione dei visti con l'Ue per i cittadini kosovari. "Loro contano di poter mercanteggiare. Sono dei giochi che minacciano in modo pericoloso l'intera regione. Come ha detto Vucic, abbiamo una serie di incidenti che accadono sempre prima che si tenga il dialogo", ha osservato Dacic. (Kop)