Kosovo: vicepremier Hoxhaj, senza liberalizzazioni visti Ue non credibile per dialogo con Serbia (5)

- Nei giorni scorsi, il ministro per l'Integrazione europea di Pristina, Dhurata Hoxha, ha lasciato intendere che la liberalizzazione dei visti Ue potrebbe non avvenire come precedentemente dichiarato entro la fine del 2018. La stampa di Pristina evidenzia questo cambio di posizione del ministro Hoxha, che per mesi aveva invece rassicurato come diversi esponenti del governo su questo esito, alla luce della possibile assenza della maggioranza di voti necessaria per il via libera del Consiglio europeo. Il voto sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari atteso nella riunione di inizio dicembre, potrebbe quindi essere posticipato ad un altro Consiglio europeo per permettere ai paesi membri di raggiungere una posizione condivisa sull'esenzione dei visti per i viaggi dei cittadini kosovari nell'Ue. Il ministro Hoxha ha comunque assicurato che è solo una questione di tempo prima di ottenere quella che a suo parere è la meritata liberalizzazione dei visti per il Kosovo. (segue) (Kop)