I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, Trump sostiene accordo finale - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene fortemente la prospettiva per un accordo finale tra Kosovo e Serbia. E' quanto affermato dal presidente kosovaro Hashim Thaci commentando sul suo profilo Twitter l'incontro avuto ieri a Parigi, a margine delle cerimonie per il centenario dell'armistizio che pose fine alla prima guerra mondiale. Secondo Thaci, Trump condivide l'esigenza di espandere la pace e la riconciliazione nei Balcani occidentali. Un accordo tra Pristina e Belgrado, ha precisato il presidente kosovaro, servirebbe alla causa della pace regionale e permetterebbe al Kosovo di entrare a fare parte della Nato, dell'Ue e delle Nazioni Unite. A modo di vedere di Thaci, la riconciliazione "è difficile ma non impossibile". "Lo status quo in Kosovo è pericoloso", ha affermato Thaci. (segue) (Res)