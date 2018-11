I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia-Kosovo: media serbi, battaglia di Pristina per entrare nell'Interpol condotta anche "con mezzi illeciti" - La battaglia delle autorità di Pristina per un ingresso del Kosovo nell'Interpol "viene condotta anche con mezzi illeciti", secondo fonti riservate raccolte dal quotidiano serbo "Blic". "Pressioni, pagamento di viaggi, offerte di denaro e persino gioielli costosi in cambio dei voti: tutto questo viene tentato attualmente dai politici di Pristina", scrive il giornale serbo ricordando che l'assemblea generale dell'Interpol si terrà a Dubai dal 18 al 21 novembre, e in quell'occasione verrà esaminata la candidatura del paese balcanico. Secondo le fonti diplomatiche di "Blic", attività di questo genere vengono svolte da anni in modo continuativo ma ultimamente "si sono intensificate" in vista dell'assemblea di Dubai. (segue) (Res)