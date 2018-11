Kosovo-Serbia: rischio di stallo nel dialogo dopo incontro a Bruxelles tra presidenti Thaci e Vucic (4)

- “Le autorità di Pristina non vogliono il dialogo bensì che la Serbia accetti un ultimatum”, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, ospite dell'emittente "Rts". La tattica di Pristina, ha aggiunto, è di far sì che la situazione "si inasprisca" fino a portare all'offerta di qualche cosa in cambio, come ad esempio la liberalizzazione dei visti con l'Ue per i cittadini kosovari. "Loro contano di poter mercanteggiare. Sono dei giochi che minacciano in modo pericoloso l'intera regione. Come ha detto Vucic, abbiamo una serie di incidenti che accadono sempre prima che si tenga il dialogo", ha osservato Dacic. Al termine del colloquio di ieri sera, infatti, Vucic ha criticato la parte kosovara per non aver rispettato gli accordi che sono già stati raggiunti e ha affermato che non c'è alcun punto in ulteriori colloqui fino a quando “questo approccio non cambierà”. Vucic ha anche detto che il dialogo tra Pristina e Belgrado continuerà "dopo che Pristina avrà ritirato le sue decisioni illegali". (segue) (Kop)