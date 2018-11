Kosovo-Serbia: rischio di stallo nel dialogo dopo incontro a Bruxelles tra presidenti Thaci e Vucic (7)

- A ciò si aggiunge che ancora una volta, nei giorni scorsi, dopo un lungo dibattito, l'Assemblea nazionale kosovara non è riuscita ad adottare una risoluzione sul dialogo con la Serbia secondo cui "il territorio della Repubblica del Kosovo è uno e indivisibile e né il presidente del Kosovo né nessun altro ha il mandato di negoziare il territorio della Repubblica del Kosovo". L’assenza di una posizione condivisa in Kosovo sembra essere un ulteriore elemento che rallenta il dialogo, in quanto il governo Haradinaj non è in sintonia con il presidente Thaci e punta quindi a rallentare il processo per evitare un dibattito sull’unica proposta concreta emersa per un eventuale accordo finale, ovvero un’intesa che includa anche una correzione dei confini basata sul reciproco riconoscimento dei due paesi. (segue) (Kop)