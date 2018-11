Speciale difesa: Serbia, ministro Esteri Dacic, Belgrado contro trasformazione forze sicurezza kosovare in esercito

- La Serbia è contraria ad una trasformazione delle sicurezza di sicurezza kosovare in un esercito regolare del Kosovo: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic intervenendo alla sesta edizione della Settimana della Nato a Belgrado. Una tale operazione, ha detto Dacic, andrebbe a violare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e minaccerebbe la stabilità regionale. "Evidentemente Pristina non rinuncia a ciò, a prescindere dal fatto che non lo definisca formalmente così. Una volta ancora compiono una mossa unilaterale che rappresenta un potenziale di instabilità", ha detto il ministro, aggiungendo che per la Serbia è un'importante garanzia il fatto che le forze kosovare non possono entrare nel nord del Kosovo senza l'accordo del comandante di Kfor. Ha preso oggi il via la sesta edizione della Settimana della Nato a Belgrado, organizzata dal Centro per gli studi euro-atlantici (Ceas). L'evento si tiene presso la sede di Palazzo Serbia e conta la presenza di esperti nazionali e stranieri, nonché di autorità politiche e rappresentanti del corpo diplomatico. Al centro dei lavori è la situazione della sicurezza nella regione dei Balcani occidentali, con un'analisi di molteplici possibili scenari per il futuro. La conferenza è stata aperta da un discorso del ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, mentre nel corso dei lavori è previsto un intervento in collegamento video del presidente serbo Aleksandar Vucic. "Il Kosovo avrà il proprio esercito nonostante le preoccupazioni della Serbia", ha confermato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, in un'intervista al quotidiano croato "Vecernji List". Dopo la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in esercito, ha precisato Veseli, le truppe di Pristina raggiungeranno le 5000 unità più 3000 riservisti. "Faremo questo passo insieme alla comunità internazionale, e siamo costantemente in contatto con gli Stati Uniti e con i nostri partner della Nato", ha assicurato il presidente del parlamento kosovaro. Veseli ha quindi definito "ingiuste" e "non umane" le presunte pressioni esercitate da Belgrado sui cittadini di etnia serba affinché non si uniscano alle forze di sicurezza del Kosovo. (Seb)