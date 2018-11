I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo-Serbia: incontro tra presidenti a Bruxelles si conclude senza risultati - Dopo un lungo colloquio, l’incontro di ieri tra i presidenti di Kosovo e Serbia sotto la mediazione l'Ue a Bruxelles si è concluso senza risultati. E’ il giudizio unanime riportato oggi dalla maggior parte dei media kosovari. Il quotidiano “Koha Ditore” riporta in prima pagina che la Serbia avrebbe condizionato la sua partecipazione al dialogo con la rimozione della tassa sui prodotti serbi esportati in Kosovo. Mentre il quotidiano “Zeri” rileva che durante la riunione non sono stati raggiunti risultati. Il presidente Thaci ha parlato ai giornalisti a Bruxelles di un incontro “non facile”. Secondo Thaci, “ci sono stati molti scontri negli sforzi per aprire la strada ad un accordo legalmente vincolante tra Kosovo e Serbia, che implica il riconoscimento reciproco e l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite. Gli argomenti che sono stati e verranno messi sul tavolo non sono facili. È stato un incontro della fase finale ed è nell'interesse di entrambi i paesi raggiungere un accordo che ci offra una prospettiva europea. Dobbiamo vedere come si evolveranno le cose in futuro". Thaci ha anche invitato i partiti politici in Kosovo "a radunare il coraggio, l'energia e la determinazione per affrontare queste sfide uniti". (segue) (Res)