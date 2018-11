Slovenia: quotidiano "Delo", cessione banca Nlb segna "profondo cambiamento" (3)

- Nlb ha una quota di mercato del 23,2 per cento in Slovenia, basata su attività patrimoniali, e possiede anche filiali in Bosnia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia. La Slovenia deve infine vendere il 75 per cento di Nlb alle condizioni di un accordo con la Commissione europea, che ha approvato aiuti di Stato per 1,55 miliardi di euro alla banca nel 2013. Il governo intende rimanere il maggiore azionista di Nlb per avere voce in capitolo nelle decisioni aziendali chiave. La banca dovrebbe essere quotata alle Borse di Lubiana e di Londra il 14 novembre. Le azioni di Nlb saranno negoziate a Lubiana, mentre le ricevute di deposito globali (Gdr) a Londra. (Res)