Kosovo-Serbia: ambasciatore britannico a Pristina, alcuni paesi hanno ritirato riconoscimento indipendenza

- Alcuni paesi hanno ritirato il proprio riconoscimento dato in precedenza al Kosovo come Stato indipendente: lo ha dichiarato l'ambasciatore britannico a Pristina, Ruairi O'Connel, secondo quanto riporta la stampa serba. O'Connel ha reso a dichiarazione nel corso di una conversazione con alcuni utenti di Facebook. "Purtroppo, alcuni Stati hanno ritirato il loro riconoscimento. Pensiamo che no ci siano scuse per tali azioni", ha dichiarato l'ambasciatore aggiungendo di ritenere che sono state adempiute le condizioni affinché il Kosovo sia uno Stato indipendente. L'Unione delle Comore è l'ultimo paese in ordine di tempo ad avere ritirato il proprio riconoscimento dato in precedenza all'indipendenza proclamata da Pristina nel 2008: a dare l'annuncio è stato il 7 novembre il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, dopo una riunione avvenuta a Belgrado con il capo della diplomazia comoriana, Mohamed El-Amine Souef. (segue) (Seb)