Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Pristina non vuole il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina non vogliono il dialogo bensì che la Serbia "accetti un ultimatum": lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, ospite stamane dell'emittente "Rts". La tattica di Pristina, ha aggiunto, è di far sì che la situazione "si inasprisca" fino a portare all'offerta di qualche cosa in cambio, come ad esempio la liberalizzazione dei visti con l'Ue per i cittadini kosovari. "Loro contano di poter mercanteggiare. Sono dei giochi che minacciano in modo pericoloso l'intera regione. Come ha detto (il presidente serbo Aleksandar) Vucic, abbiamo una serie di incidenti che accadono sempre prima che si tenga il dialogo", ha osservato Dacic. (segue) (Seb)