Speciale difesa: Nato, funzionario Divisione pubblica diplomazia Pszczel, esercito regolare in Kosovo solo nel rispetto Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eventuale trasformazione delle forze di sicurezza del Kosovo in un esercito regolare deve avvenire nel rispetto della Costituzione e attraverso delle consultazioni con la comunità internazionale: lo ha detto Robert Pszczel, funzionario per la Russia e i Balcani occidentali della Divisione per la pubblica diplomazia (Pdd) della Nato. Pszczel è intervenuto oggi alla sesta edizione della Settimana della Nato a Belgrado, organizzata dal Centro per gli studi euro-atlantici (Ceas). "La Nato non dice che è contro una trasformazione delle forze di sicurezza in Kosovo, perché è un diritto delle autorità kosovare, ma qualunque sviluppo deve essere effettuato in linea con la Costituzione e con delle consultazioni con la comunità internazionale", ha detto Pszczel. Riguardo alla permanenza di Kfor, la missione Nato in Kosovo, il funzionario ha detto che non esistono dei piani per una diminuzione o un ritiro della missione, aggiungendo che la presenza di Kfor dipende dalla situazione della sicurezza. Ha preso oggi il via la sesta edizione della Settimana della Nato a Belgrado, organizzata dal Centro per gli studi euro-atlantici (Ceas). L'evento si tiene presso la sede di Palazzo Serbia e conta la presenza di esperti nazionali e stranieri, nonché di autorità politiche e rappresentanti del corpo diplomatico. Al centro dei lavori è la situazione della sicurezza nella regione dei Balcani occidentali, con un'analisi di molteplici possibili scenari per il futuro. (Seb)