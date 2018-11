Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Esteri Dacic, Pristina non vuole il dialogo

- Le autorità di Pristina non vogliono il dialogo bensì che la Serbia "accetti un ultimatum": lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, ospite stamane dell'emittente "Rts". La tattica di Pristina, ha aggiunto, è di far sì che la situazione "si inasprisca" fino a portare all'offerta di qualche cosa in cambio, come ad esempio la liberalizzazione dei visti con l'Ue per i cittadini kosovari. "Loro contano di poter mercanteggiare. Sono dei giochi che minacciano in modo pericoloso l'intera regione. Come ha detto (il presidente serbo Aleksandar) Vucic, abbiamo una serie di incidenti che accadono sempre prima che si tenga il dialogo", ha osservato Dacic. Si è tenuto ieri sera un incontro tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. L'Unione europea si aspetta che Serbia e Kosovo mantengano il loro impegno nel dialogo, dato il legame diretto tra la completa normalizzazione delle relazioni tra i due paesi e le prospettive concrete per le loro aspirazioni verso l'Ue: è quanto si legge in una nota emessa al termine della riunione dal Servizio europeo per l'azione esterna. Mogherini ha sottolineato la necessità per il Kosovo e la Serbia di garantire un ambiente favorevole al dialogo e di astenersi da parole, azioni e misure contrarie allo spirito di normalizzazione. Nell'incontro sono stati discussi i passi necessari per la via da seguire ed è stato deciso di rimanere in costante contatto nei prossimi giorni per valutare il seguito della riunione di ieri. (Seb)