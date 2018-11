I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: ministro russo Lavrov, falliti gli sforzi Ue in dialogo Belgrado-Pristina - Gli sforzi dell'Unione europea impiegati per mediare il dialogo fra Belgrado e Pristina "sono falliti": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Secondo il ministro, Pristina "ha rifiutato di realizzare" tutti gli accordi raggiunti fino ad ora, ed innanzitutto la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Riguardo alla volontà da parte delle autorità kosovare di formare un esercito regolare del Kosovo, Lavrov ha osservato che ciò rappresenta una violazione della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. "Inoltre, Pristina riceve delle pressioni dall'esterno perché si faccia, innanzitutto dagli Stati Uniti", ha detto ancora il capo della diplomazia russa. Lavrov ha infine detto che la Russia saluta con favore la recente decisione dell'Unione delle Comore di ritirare il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Res)