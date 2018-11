Kosovo: Lista serba, pronti all'opposizione se governo non ritirerà dazi su import da Serbia

- La Lista serba ha richiesto al governo del Kosovo di togliere i dazi annunciati sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. Tramite una nota stampa, il partito della minoranza serba ha annunciato che intende passare all'opposizione, "votando in favore di ogni mozione di sfiducia", nel caso il governo di Pristina non ritirerà subito il provvedimento diffuso nei giorni scorsi. La Lista serba ha annunciato quindi proteste pacifiche nel paese in caso l'esecutivo guidato dal premier Ramush Haradinaj deciderà di non ritirare i nuovi dazi del 10 per cento sull'import di beni da Serbia e Bosnia e di non dare attuazione all'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel Kosovo. Intanto, da Parigi dove si trova in visita, il presidente kosovaro Hashim Thaci ha dichiarato per il portale "Indeksonline" che i dazi annunciati dal governo sono "una mossa giusta". (segue) (Kop)