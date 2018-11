Kosovo-Serbia: rischio di stallo nel dialogo dopo incontro a Bruxelles tra presidenti Thaci e Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la distanza tra Belgrado e Pristina dopo l’ultima tappa del dialogo mediato dall’Unione europea a Bruxelles. Gli ostacoli lungo la strada verso un “accordo vincolante”, teso a normalizzare i rapporti tra Serbia e Kosovo, appaiono sempre più ingombranti come emerso ieri sera al termine del colloquio tra l’Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini e i presidenti, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Troppi gli elementi che impediscono un effettivo dialogo tra i due paesi: da una parte Belgrado conduce una campagna diplomatica per fare venire meno i riconoscimenti dell’indipendenza del Kosovo, con dieci paesi che negli ultimi mesi avrebbero ritirato tale atto internazionale; dall’altra Pristina risponde con l’imposizione di dazi del 10 per cento sull’importazione dei beni dalla Serbia e accelera con i suoi piani per la creazione di un esercito. In questo scenario di tensioni crescenti, la consapevolezza che la normalizzazione dei rapporti è una precondizione per l’adesione all’Ue rimane l’unico collante che non determina il fallimento definitivo del dialogo. (segue) (Kop)