Kosovo-Serbia: rischio di stallo nel dialogo dopo incontro a Bruxelles tra presidenti Thaci e Vucic (5)

- Il riferimento di Vucic sembra relativo agli ultimi annunci arrivati dal governo di Pristina, ovvero l’imposizione dei nuovi dazi e, soprattutto, l’approvazione del pacchetto di leggi per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito regolare. Il premier kosovaro Haradinaj ha assicurato che il pacchetto di leggi sulla creazione dell’esercito sarà approvato in via definitiva dal parlamento di Pristina entro la fine di novembre. Mentre per la Serbia tale operazione andrebbe a violare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e minaccerebbe la stabilità regionale, in quanto al momento le Forze di sicurezza kosovare non possono accedere alla parte nord del paese senza l’autorizzazione della missione Nato Kfor. La comunità internazionale non sembra al momento voler frenare il piano del governo di Pristina per la trasformazione delle Forze di sicurezza in esercito, ma questo passo pone certamente delle questioni relative al quadro legale stabilito in base alla risoluzione 1244. (segue) (Kop)