Kosovo-Serbia: rischio di stallo nel dialogo dopo incontro a Bruxelles tra presidenti Thaci e Vucic (8)

- Dopo l'incontro di ieri sera, Vucic ha detto che "siamo a chilometri di distanza da un possibile accordo". "Siamo lontani dal raggiungere un accordo; la Serbia deve sapere cosa otterrà da questo processo", ha aggiunto il presidente serbo. "Le possibilità sono molto scarse, ma dobbiamo lavorare e andare avanti", ha detto Thaci osservando che il discorso della delegazione serba e del presidente Vucic sarebbe stato “aggressivo e arrogante”, mentre quello kosovaro si sarebbe basato su argomenti "e un approccio equo verso un accordo equilibrato che includesse il riconoscimento reciproco, l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite e una reale possibilità di sostituzione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Dall'altra parte l'Ue continua ad invitare le parti al dialogo ma, nonostante la forte capacità attrattiva della prospettiva di adesione, non appare in grado di offrire soluzioni concrete come emerge dalla mancanza di una posizione comune tra i paesi membri su un'eventuale modifica ai confini serbo-kosovari. (Kop)