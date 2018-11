Speciale difesa: Ue, Serbia e Kosovo mantengano impegno al dialogo

- L'Unione europea si aspetta che Serbia e Kosovo mantengano il loro impegno nel dialogo, dato il legame diretto tra la completa normalizzazione delle relazioni tra i due paesi e le prospettive concrete per le loro aspirazioni verso l'Ue. La ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna in merito all'incontro tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, con il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Mogherini ha sottolineato la necessità per il Kosovo e la Serbia di garantire un ambiente favorevole al dialogo e di astenersi da parole, azioni e misure contrarie allo spirito di normalizzazione. Nell'incontro sono stati discussi i passi necessari per la via da seguire ed è stato deciso di rimanere in costante contatto nei prossimi giorni per valutare il seguito della riunione di ieri. (Beb)