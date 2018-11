Kosovo: dalla Germania sostegno ad adesione Interpol (2)

- "Un'eventuale ingresso del Kosovo nell'Interpol sarebbe una catastrofe per il mondo intero", ha detto la settimana scorsa il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, come riportato dal quotidiano "Kurir". Secondo Stefanovic, un'accettazione della richiesta di Pristina di far parte dell'organizzazione internazionale sarebbe una violazione del diritto internazionale e della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. Il ministro ha inoltre osservato che un eventuale ingresso del Kosovo nell'Interpol può essere effettuato solo dai paesi membri delle Nazioni Unite e dai paesi osservatori presso le Nazioni Unite. (segue) (Kop)