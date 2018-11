Kosovo-Serbia: vicepremier Hoxhaj, accordo metterebbe fine a conflitto lungo 100 anni

- Un accordo vincolante tra Kosovo e Serbia potrebbe risolvere un conflitto lungo 100 anni: lo ha detto il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj, precisando che senza il reciproco riconoscimento non ci potrà essere alcun tipo di intesa. Parlando nel corso di un'intervista con l'emittente televisiva "Rkt", Hoxhaj ha detto che la demarcazione dei confini serbo-kosovari è un elemento dell'accordo in quanto serve un accordo esaustivo e "la Serbia deve chiarire con quale paese ha i confini". Il vicepremier kosovaro ha quindi difeso le misure introdotte da Pristina per quanto riguarda i dazi del 10 per cento sull'importazione di beni da Serbia e Bosnia Erzegovina. (segue) (Kop)