Kosovo-Serbia: vicepremier Hoxhaj, accordo metterebbe fine a conflitto lungo 100 anni (2)

- In un'altra intervista al quotidiano "Telegrafi", Hoxhaj ha invitato i cittadini kosovari a boicottare i prodotti serbi quanto più possibile comprando beni prodotti in Kosovo. "Ad un certo punto abbiamo detto no al regime di Milosevic (l'ex presidente jugoslavo, Slobodan) tramite il boicottaggio, la resistenza civile e il conflitto armato; oggi vogliamo boicottare l'economia della Serbia e la nostra decisione è giusta", ha affermato il vicepremier secondo cui si tratta di proteggere gli interessi e la sovranità del Kosovo. (Kop)