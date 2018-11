Kosovo-Serbia: incontro tra presidenti a Bruxelles si conclude senza risultati (3)

- Thaci ha proseguito sottolineando che non c'è alternativa al dialogo. "Belgrado non dovrebbe avere paura del dialogo, il Kosovo sarà responsabile nel processo e con le sue azioni (...) Le nostre argomentazioni non dovrebbero scoraggiare Belgrado dal dialogo, i nostri argomenti sono a favore di un accordo reciprocamente vantaggioso", ha affermato il presidente kosovaro, che alla domanda se fosse possibile raggiungere un accordo definitivo entro la primavera del prossimo anno, ha detto di "non essere in grado di parlare delle scadenze". Chiesto di commentare le osservazioni di Vucic che la Serbia non prenderà parte al dialogo se il Kosovo non mostrerà segni di attuazione degli accordi che sono già stati raggiunti, ha chiarito: "Il dialogo non può essere condotto con pressioni e ultimatum, né con voci aggressive. Il Kosovo sarà responsabile, corretto e costruttivo. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo", ha concluso Thaci. (segue) (Kop)