Kosovo-Serbia: incontro tra presidenti a Bruxelles si conclude senza risultati (4)

- Vucic ha criticato la parte kosovara per non aver rispettato gli accordi che sono già stati raggiunti e ha affermato che non c'è alcun punto in ulteriori colloqui fino a quando “questo approccio non cambierà”. Vucic ha anche detto che il dialogo tra Pristina e Belgrado continuerà "dopo che Pristina avrà ritirato le sue decisioni illegali". Il commento da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione europea Federica Mogherini, che media i colloqui tra i due presidenti, è arrivato in serata al termine dei colloqui con una dichiarazione. “L'Unione europea si aspetta che Serbia e Kosovo mantengano rapidamente il loro impegno nel dialogo, dato il legame diretto tra la completa normalizzazione delle relazioni tra di loro e le prospettive concrete per le loro aspirazioni nell'Ue", si legge nella dichiarazione. "Nelle sue discussioni con i due presidenti, Federica Mogherini ha sottolineato la necessità per il Kosovo e la Serbia di garantire un ambiente favorevole al dialogo e di astenersi da parole, azioni e misure contrarie allo spirito di normalizzazione. Le parti hanno discusso i passi necessari per la via da seguire e hanno deciso di rimanere in costante contatto nei prossimi giorni per valutare il seguito dell'incontro di oggi", si aggiunge nel comunicato. Dopo l'incontro, Vucic ha detto ad alcuni media albanesi che "siamo a chilometri di distanza da un possibile accordo". "Siamo lontani dal raggiungere un accordo; la Serbia deve sapere cosa otterrà da questo processo", ha aggiunto il presidente serbo. (Kop)