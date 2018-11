Difesa: Pentagono modifica il nome della missione militare al confine col Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione militare statunitense al confine tra Stati Uniti e Messico non sarà più chiamata "Operazione Fedele Patriota". Lo hanno riferito funzionari del Pentagono. L'ex "Operazione Fedele Patriota" è un dispiegamento di quasi 5.200 soldati, che si sono uniti a 2.000 soldati già schierati al confine tra Stati Uniti e Messico. Il portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Jamie Davis, ha detto in un comunicato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti intende non usare il nome e che l'operazione è ancora in corso. Davis ha detto che l'operazione verrà definita di "supporto alle frontiere". Il quotidiano “Wall Street Journal” aveva scritto che le truppe di servizio attive - schierate per assistere la US Customs and Border Patrol (Cbp) e i 2.100 soldati della Guardia Nazionale già alla frontiera - erano a sostegno delle autorità di confine e non facevano parte di un'operazione reale. L'esercito infatti di solito usa il termine “operazione” per riferirsi alle missioni di combattimento. Secondo parte della stampa la marcia indietro sul nome arriva dopo le diffuse critiche sul fatto che il spiegamento sia stata una trovata politica per l'amministrazione Trump, prima delle elezioni di metà mandato di martedì. Trump ha annunciato che potrebbero essere schierati ben 15.000 soldati. (segue) (Was)