Difesa: ministro Trenta a "Il Mattino" sui roghi dei rifiuti, arrivano 200 militari (3)

- E' imminente l'approvazione della manovra finanziaria, a quanto si apprende dalla bozza definitiva della legge di bilancio, le spese militari verranno ridotte di 60 milioni di euro l'anno a partire dal 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031: "La riduzione dei circa 500 milioni riguarda la sospensione di alcuni programmi di cui non c'era immediata necessità di investimento, incluso il taglio di un faraonico progetto infrastrutturale come il Pentagono italiano. Volevano trasferire tutti gli attuali palazzi degli Stati Maggiori in un unico edificio spendendo più di un miliardo di euro, ma i palazzi già ci sono e se permette, io prima di avviare questo tipo di spese mi preoccupo degli equipaggiamenti, delle caserme, delle condizioni in cui lavorano sul territorio e all'estero i nostri militari e dei ricongiungimenti familiari". Sia chiaro, - aggiunge - tutto ciò che è strategico per il Paese, come ad esempio l'industria militare, sarà salvaguardato: "L'Italia ha bisogno di investimenti nel comparto e il governo continuerà a farli, ma lo farà questa volta avendo una visione precisa, strategica e di sviluppo". (segue) (Res)