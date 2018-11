Difesa: ministro Trenta a "Il Mattino" sui roghi dei rifiuti, arrivano 200 militari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di importanza strategica è sicuramente la conferenza per la Libia che si svolgerà a Palermo la prossima settimana: "La Libia è una priorità, un tema di sicurezza nazionale e una sua stabilizzazione è necessaria al fine di fermare la continua tratta di esseri umani e qualsiasi altro fenomeno che possa danneggiare la nostra stabilità. Ciononostante, come ho sempre ribadito, il processo di stabilizzazione deve essere inclusivo, intralibico, attraverso l'ascolto di tutte le realtà territoriali. La conferenza di pace, seguita dalla Farnesina, va proprio in questa direzione". A proposito di migranti, sono sempre più frequenti i motivi d'attrito tra l'Italiae la Francia a partire dagli sconfinamenti dei gendarmi francesi: "La Francia è un Paese amico e, quando hai di fronte un amico, se c'è qualcosa che non va se ne parla schiettamente, con franchezza. Questo è avvenuto, tutto qua. Parigi continua ad essere un interlocutore primario anche per la stabilizzazione della Libia e delle aree di crisi". Il flusso migratorio verso le coste italiane si è considerevolmente ridimensionato nonostante le incerte condizioni di sicurezza in Libia. La missione in Niger può essere decisiva su questo fronte: "Una missione molto importante proprio per il contenimento dei flussi. Dopo nove mesi di impasse siamo riusciti a sbloccarla, intavolando un dialogo costruttivo con il governo nigerino, a differenza di quanto era stato fatto da chi ci ha preceduto". (segue) (Res)