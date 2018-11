Difesa: ministro Trenta a "Il Mattino" sui roghi dei rifiuti, arrivano 200 militari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci muoveremo - spiega - in base alle richieste delle autorità locali, secondo le loro esigenze, quindi non si può parlare di numeri, perché ogni provvedimento sarà preso in base alle richieste del governo locale: "Ma, ripeto, questa è una missione che serve, che riguarda l'interesse nazionale. E proprio in tal senso ho deciso di avviare un ridimensionamento in Iraq, con una prima riduzione di uomini a Mosul per poi procedere a una chiusura completa della missione Presidium presso la diga, poiché non sussistono più le condizioni che emergevano precedentemente. Non lasceremo soli gli iracheni ma, per la prima volta, cominciamo come Italia a calibrare le nostre missioni secondo i nostri interessi". Si sente parlare sempre meno di Isis: "L'Isis è stato sconfitto sul terreno ma ancora gode di una certa forza sul piano finanziario, per questo non dobbiamo abbassare la guardia. Non dobbiamo farlo come Italia, come Ue, come Nato. Di fronte alla minaccia del terrorismo occorre prevenire, non solo reagire". (segue) (Res)