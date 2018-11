Difesa: ministro Trenta a "Il Mattino" sui roghi dei rifiuti, arrivano 200 militari (6)

- Intanto a Bruxelles un deciso intervento del ministro ha finalmente sbloccato il progetto dell'Hub Nato di Napoli che vigilerà le minacce sul Fronte Sud: "Dopo decenni siamo riusciti ad ottenere che la Nato avviasse anche una pianificazione per il Sud. È un traguardo in seno all'Alleanza decisamente conciliante con i nostri interessi nazionali. Perché d'accordo guardare ad Est, ma oggi la minaccia principale arriva dal Sud. Una minaccia rivolta all'Italia, all'Europa, alle democrazie del mondo. L'Hub di Napoli giocherà un importantissimo ruolo, sono andato a visitarlo recentemente, proprio in vista del risultato ottenuto al summit di Bruxelles", ha concluso Trenta. (Res)