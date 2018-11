Municipio X: sabato alla Lipu convegno sul rapporto uomo-cane oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come è cambiato e come si è evoluto nel tempo, il rapporto tra uomo e cane. Questo in sinesi, il tema del convegno che si terrà sabato 10 novembre nella sala conferenze della sede Lipu-Centro habitat Mediterraneo, dalle 9.30 alle 12.30". Lo comunica in una nota il Municipio X."Cave canem-L’evoluzione di un rapporto d’amore"; questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Municipio X il cui obiettivo, si legge, "è quello di promuovere come elemento di cultura ambientale, il contemperamento del prezioso e insostituibile ruolo che il cane offre alla comunità con la dignità di specie a lui dovuta come animale"."Nella mattinata di approfondimento - prosegue la nota - verrà illustrato il rapporto simbiotico tra uomo e animale nel ruolo di cane guida, nella Pet Therapy, come agente antidroga nel controllo aeroportuale e nel servizio antiveleni dei Carabinieri Forestali. Saranno nel contempo, illustrate le iniziative a favore del rapporto uomo cane in corso di definizione da parte dell’Amministrazione municipale. Sarà presente all’evento anche una postazione informativa di Ama nell’ambito della campagna “Aiutami nel momento del bisogno” sulle deiezioni canine e il convegno si chiuderà con un’azione dimostrativa di una unità cinofila della Guardia di Finanza. L’immagine scelta come filo conduttore della giornata rappresenta un celeberrimo mosaico posto all’ingresso della Casa del Poeta Tragico a Pompei con la scritta Cave canem: attenti al cane, che rappresenta la presenza di questo animale nella vita dell’uomo in un rapporto simbiotico con motivazioni e modalità che nel tempo hanno e stanno evolvendo perché funzionali ad una mutata sensibilità ambientale". (Com)