Libia: scontri a Tripoli tra forze Rada e Brigate rivoluzionari

- La periferia orientale di Tripoli è stata nella notte teatro di scontri a fuoco tra milizie rivali che hanno fatto ricorso anche ad armi pesanti. Gli scontri hanno interessato in particolare la zona intorno all’aeroporto di Mitiga e quella di Trek al Shat, oltre che i quartieri di Abu al Ashhur e Zawiya al Dahani. Ad affrontarsi c’erano da un lato le Forze di deterrenza (Rada) che fanno capo al ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), e dall’altro le Brigate dei rivoluzionari di Tripoli, affiancate dalle milizie al Nawasi. Secondo il sito informativo libico “al Marsad”, tutto è iniziato quando le forze Rada hanno effettuato una perquisizione ieri sera nell'abitazione di un leader delle Brigate dei rivoluzionari di Tripoli nel quartiere di al Hadba. L’uomo non si trovava in casa al momento del blitz, ma la rappresaglia è scattata ugualmente con la chiusura delle strade intorno all’aeroporto di Mitiga, controllato dalle forze Reda, e l’esplosione di uno scontro a fuoco. Nonostante le tensioni, il volo diretto a Istanbul delle 23 di ieri sera è partito regolarmente dall’aeroporto di Tripoli. Tra agosto e settembre, la capitale libica è stata teatro di violenti scontri tra milizie rivali che hanno interessato la parte meridionale della città, con un bilancio di 111 morti e almeno 356 feriti. (Lit)