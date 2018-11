Libia: clan Awlad Suleiman volta le spalle a membri che hanno commesso crimini

- Il Consiglio della Shura del clan degli Awlad Suleiman, nel sud della Libia, ha annunciato al termine di una riunione che si è svolta ieri a Sebha di aver tolto ogni assistenza tribale ai propri membri che hanno commesso crimini collaborando con le autorità per la loro cattura. In un comunicato diramato dopo la riunione, il clan scrive che “la riconciliazione sociale è tra i principi fondanti della tribù e tutti coloro i quali hanno commesso reati sono da considerarsi dei criminali”. Dal 2011 il Sud della Libia è teatro di una lotta fratricida tra i Tebu e diverse tribù arabe per il controllo delle rotte transfrontaliere attraverso cui transitano merci e bestiame, ma anche migranti, sigarette, droghe ed armi; si tratta di una vastissima area desertica che confina con l'Algeria, il Niger ed il Ciad e che sfugge all'autorità di Tripoli. Il 31 marzo 2017, i capi delle principali tribù della Libia meridionale, gli Awlad Suleiman e i Tebu, alla presenza dei leader Tuareg, avevano firmato a Roma un insperato accordo di riconciliazione, raggiunto grazie all'opera di mediazione della Ong Ara Pacis. Le stesse tribù avevano chiesto all'Italia di farsi garante del patto. Rispetto agli accordi firmati nel 2017 a Roma e sponsorizzati dal governo italiano per riportare la pace nel Fezzan.(Lit)