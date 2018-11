Serbia: Consiglio investitori stranieri presenta edizione 2018 del Libro bianco

- Il Consiglio degli investitori stranieri in Serbia presenta oggi la nuova edizione del Libro bianco per il 2018, contenente le analisi, le richieste e i suggerimenti del mondo imprenditoriale straniero. L'appuntamento ha cadenza annuale e anche quest'anno conta la presenza della premier Ana Brnabic. L'anno scorso la Brnabic ha sottolineato che la Serbia ha visto investimenti per un valore complessivo di 8 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. La Brnabic ha inoltre ricordato che "è ancora lunga la strada" delle riforme interne al paese, ma i cittadini, ha aggiunto, possono essere soddisfatti dei passi compiuti nel 2017. "Dobbiamo concentrarci su tre pilastri, ovvero l'economia, l'amministrazione pubblica e i diritti civili", ha detto ancora la premier. (Seb)