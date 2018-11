Marocco: ambasciatore Arrouchi, responsabilità e buon governo alla base della riforma dell'Ua

- Responsabilità estesa, buon governo e redistribuzione dei compiti: questa, secondo il Marocco, è la ricetta da seguire per la riforma dell’Unione africana (Ua). Lo ha sottolineato la delegazione di Rabat alla riunione preparatoria dell’undicesimo Vertice straordinario sulla riforma istituzionale dell’Unione africana che si è svolto ieri ad Addis Abeba. In linea con la visione di un’organizzazione al servizio del cittadino africano, la delegazione marocchina, presieduta dall'ambasciatore Mohammed Arrouchi, rappresentante permanente presso l'Ua, ha sottolineato l'urgente necessità di tradurre tale visione in un processo di selezione degli alti funzionari della Commissione che si basi sui criteri di competenza, su un'equa rappresentazione delle aree geografiche e sulla rigorosa applicazione delle regole di buona governance, responsabilità e probità. (Res)