Marocco: Consiglio dei ministri, le privatizzazioni all'ordine del giorno

- Un consiglio dei ministri si terrà domani, 8 novembre, a Rabat sotto la presidenza del capo dell'esecutivo marocchino, Saad-Eddine El Othmani. All'ordine del giorno, in particolare, vi è la privatizzazione delle aziende pubbliche. La decisione in merito è stata presa diversi mesi fa. La legge finanziaria 2019 dovrebbe, secondo fonti vicine al governo, dare priorità a questo approccio, con El Othmani che sostiene che l'obiettivo non è solo quello di salvare le casse dello Stato (sebbene parli di entrate dell'ordine di dieci miliardi di dirham, circa 920 milioni di euro), ma anche e soprattutto quello di scrollare dalle spalle dello Stato le difficoltà di alcune società. (Res)