Marocco: Ua, Rabat ribadisce primato del Consiglio di sicurezza dell’Onu per il mantenimento della pace

- Al primato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è stato dedicato ieri ad Addis Abeba una riunione del Consiglio per la pace e la sicurezza (Cps) dell'Unione africana. La delegazione marocchina ha ribadito "la responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la prevenzione, il mantenimento e il consolidamento della pace". “Il primato del Consiglio di sicurezza è un principio sancito dalla Carta delle Nazioni Unite”, ha sottolineato l'ambasciatore Mohammed Arrouchi, rappresentante permanente del regno presso l'Ua. Il protocollo stabilisce inoltre all'articolo 17 che "nell'esercizio del suo mandato per la promozione e il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità in Africa, il Consiglio per la pace e la sicurezza collabora con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”. (Res)