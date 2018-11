Marocco: Mohammed VI parteciperà al primo Forum sulla pace a Parigi

- Il Marocco è stato invitato dal presidente francese Emmanuel Macron a partecipare alla prima edizione del Forum sulla pace in programma dall'11 al 13 novembre a Parigi. Lo riporta la stampa di Rabat. Non è escluso che il re Mohammed VI partecipi a questa piattaforma globale avviata dal capo di stato francese per rispondere "all'aumento delle tensioni nel mondo contemporaneo", spiega una fonte diplomatica al sito marocchino “Le 360”. Organizzato nella continuità delle cerimonie commemorative per il centenario della fine della Prima guerra mondiale (1914-1918), il Forum della pace di Parigi riunirà capi di stato e di governo, leader di organizzazioni internazionali, funzionari eletti e attori di tutti i settori della società civile. Per gli organizzatori, il Forum della pace di Parigi sarà un luogo di "scambi, dibattiti, condivisione di esperienze e soluzioni innovative nei settori della pace e della sicurezza, dell'ambiente, dello sviluppo, delle nuove tecnologie e dell'economia inclusiva". (Res)