Mauritania-Usa: portavoce governo Nuakchott, decisione di Trump è tradimento nei rapporti di amicizia

- Il portavoce del governo mauritano, Sidi Mohamed Maham, ha scritto sulla sua pagina Facebook che la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di impedire alla Mauritania di godere dei benefici commerciali dell’African Growth and Opportunity Act (Agoa) è "un tradimento per le relazioni amichevoli che uniscono i due paesi". Il ministro ha aggiunto che "il presidente degli Stati Uniti ha ignorato gli sforzi della Mauritania", con riferimento alle leggi adottate dal paese per combattere la schiavitù. (Res)