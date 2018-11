Yemen: l'esercito governativo prende il controllo di nuove postazioni a Hodeidah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate yemenite, appoggiate dai caccia della coalizione a guida saudita, hanno ripreso il controllo su diverse postazioni e strutture a Hodeidah, nella parte occidentale dello Yemen. Una fonte militare ha riferito all’emittente televisiva “al Arabiya” che unità dell'esercito hanno lanciato un attacco che ha permesso loro di prendere il controllo della sede della compagnia Red Sear Mills e di tutte le sue strutture. Le battaglie in corso nei quartieri nord-est e sud di Hodeidah hanno ucciso almeno 23 ribelli Houthi. Molti altri combattenti, cecchini inclusi, si sono consegnati mentre decine di comandanti avrebbero lasciato Hodeidah verso Sana’a e Hajjah. Le forze dell'esercito yemenita avanzano ora in via al Khamseen per avvicinarsi al porto di Hodeidah, che dista meno di quattro chilometri. (Res)