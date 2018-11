Arabia Saudita: re Salman visita Qassim per inaugurare 600 progetti

- Il re saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, si è recato ieri in visita nella regione di Qassim, nel centro del paese, insieme al principe ereditario Mohammed bin Salman. Al suo arrivo a Buraidah, il monarca è stato ricevuto dal principe Faisal bin Mishal bin Saud bin Abdulaziz, il governatore della regione di Qassim, e dal principe Fahd bin Turki bin Faisal bin Turki bin Abdulaziz, il vice governatore. "Il governatore della regione di Qassim ha pronunciato un discorso all'inizio della cerimonia e ha dato il benvenuto alla visita del re ed ha espresso il sostegno della regione a Salman, lodando il suo servizio per il paese", si legge in una nota dell'agenzia di stampa saudita “Spa”. Il re Salman inaugurerà oggi, 7 novembre, più di 600 progetti durante la sua visita nella regione, come ha confermato il governatore della regione di Qassim. Si tratta di progetti di sviluppo che riguardano i settori dell’istruzione, dell’alloggio, delle strade, dell’ambiente, dell’acqua, dell’elettricità e dei servizi. (Res)