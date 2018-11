Aerospazio: Kazakhstan lancerà due satelliti dalla California il 19 novembre

- Il Kazakhstan prevede di lanciare due satelliti dalla California. Lo ha detto il viceministro della Difesa e dell’Industria aerospaziale kazakho, Marat Nurgozhin. "Più di 150 ingegneri che sono stati formati in vari impianti in Europa, Inghilterra e Russia, lavorano in Kazakistan e abbiamo creato il nostro terzo sistema spaziale in termini di importanza scientifica e tecnologica. Se tutto andrà bene, il 19 novembre lanceremo due satelliti in California attraverso il lanciatore Falcon 9", ha detto Nurgozhin citato dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Il viceministro ha osservato che il lancio permetterà di testare il lavoro degli ingegneri e dei designer kazakhi. "Si tratta di satelliti per la sostituzione delle comunicazioni, che sostituiranno i dispositivi esistenti", ha detto Nurgozhin, aggiungendo che la ricerca spaziale in Kazakhstan non intende fermarsi. "I nostri istituti stanno sviluppando un sacco di dispositivi che consentono l'uso di tecnologie spaziali sulla Terra, per esempio per quanto riguarda le comunicazioni spaziali e la navigazione satellitare. Quest'anno stiamo completando la costruzione di un complesso di assemblaggio e collaudo per veicoli spaziali sino a 6 tonnellate", ha affermato il viceministro. (Res)