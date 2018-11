Madagascar: oggi le elezioni presidenziali, ex presidenti Ravalomanana e Rajoelina sfidano capo dello Stato uscente Rajaonarimampianina

- Quasi 10 milioni di malgasci sono chiamati oggi alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali, che vedono in lizza 36 candidati fra cui il presidente uscente Hery Rajaonarimampianina. A sfidare quest’ultimo saranno soprattutto gli ex presidenti Marc Ravalomanana (al potere dal 2002 al 2009) e Andry Rajoelina (alla guida del paese dal 2009 al 2014), cui la comunità internazionale impedì di candidarsi alle precedenti elezioni del 2013 a seguito delle violenze esplose nel 2009 che causarono un centinaio di morti e condussero al colpo di Stato che portò al potere lo stesso Rajoelina. Quest’ultimo nel corso della campagna elettorale ha promesso di "salvare il paese" se sarà nuovamente eletto. "Il popolo del Madagascar vive nella disperazione e io sono qui per dare speranza e recuperare il ritardo nello sviluppo del paese", ha detto Rajoelina parlando nei giorni scorsi a migliaia di suoi sostenitori riuniti a Tulear, nel sud-est del paese. (segue) (Res)