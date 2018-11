Madagascar: oggi le elezioni presidenziali, ex presidenti Ravalomanana e Rajoelina sfidano capo dello Stato uscente Rajaonarimampianina (2)

- Un totale di 16 candidati in corsa per le elezioni di oggi hanno chiesto il rinvio del voto. In questo contesto, solo sei candidati hanno firmato la carta di buona condotta redatta da 12 organizzazioni della società civile del Madagascar e rivolta ai candidati delle elezioni presidenziali. Il testo, elaborato in accordo con la Commissione elettorale (Ceni), il Consiglio di riconciliazione nazionale e altri organismi internazionali, intendeva richiamare i pretendenti al massimo incarico di governo a principi di onestà e responsabilità, chiedendo fra le altre cose di "rifiutare ogni manipolazione della lista elettorale" o altra forma di "corruzione". Un tentativo che non ha ottenuto il risultato sperato, come riferisce la stampa locale: dei 36 candidati riconosciuti dall'Alta corte costituzionale (Hcc), infatti, cinque hanno rifiutato di firmare il testo ("una pagliacciata"), dieci hanno promesso di farlo, e quindici si interrogano sul da farsi. (segue) (Res)