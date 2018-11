Madagascar: oggi le elezioni presidenziali, ex presidenti Ravalomanana e Rajoelina sfidano capo dello Stato uscente Rajaonarimampianina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di monitorare l'organizzazione e lo svolgimento del voto del primo turno, e dell'eventuale ballottaggio del 19 dicembre, l'Unione europea ha deciso di inviare una missione di osservazione elettorale (Eom) in Madagascar. L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha nominato l'eurodeputato Cristian Dan Preda come osservatore capo della missione di osservazione elettorale in Madagascar. “L'invito delle autorità malgasce a osservare le imminenti elezioni presidenziali dimostra la vicinanza dei rapporti tra l'Ue e il Madagascar”, ha dichiarato l'Alto rappresentante Mogherini. “Queste elezioni arrivano in un momento critico nello sviluppo politico del paese. Sono sicura che, sotto la guida del capo osservatore Preda, la missione di osservazione elettorale dell'Ue fornirà un importante contributo al rafforzamento della democrazia in Madagascar, a beneficio di tutti i cittadini”, ha aggiunto. (segue) (Res)