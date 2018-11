Madagascar: oggi le elezioni presidenziali, ex presidenti Ravalomanana e Rajoelina sfidano capo dello Stato uscente Rajaonarimampianina (4)

- Il Madagascar, la cui storia è caratterizzata da frequenti colpi di Stato, è al centro di una nuova crisi politica dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, che secondo l’opposizione punterebbe ad impedire al leader dell’opposizione Marc Ravalomanana di partecipare alle elezioni presidenziali di quest'anno. Lo scorso 3 maggio le autorità giudiziarie del Madagascar hanno annullato una parte delle disposizioni della nuova legge elettorale. L’Alta corte costituzionale (Hcc) ha giudicato “contrarie alla Costituzione” alcune disposizioni contenute nel testo, tra cui le condizioni necessarie per candidarsi alla presidenza. Successivamente il premier Olivier Mahafaly ha rassegnato le sue dimissioni lo scorso 4 giugno dopo che l'Hcc ha chiesto la nomina di un nuovo primo ministro per uscire dalla crisi che per settimane ha visto contrapposti governo e opposizione. Al suo posto il presidente Hery Rajaonarimampianina ha nominato come nuovo premier Christian Ntsay, il quale ha giurato lo scorso 11 giugno e ha presentato la sua nuova squadra di governo, composta da un totale di 30 ministri, di cui solo sei provengono dai ranghi dell'opposizione, mentre quattro sono membri del partito Mapar, guidato dall'ex presidente di transizione Andry Rajoelina. (Res)