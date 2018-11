Difesa: Giappone, tensioni tra ministero Difesa e parlamentari sul piano del futuro aereo da combattimento (5)

- Lo sviluppo domestico di un velivolo da combattimento di quinta generazione era stato individuato dal governo come “importante per mantenere la tecnologia giapponese degli aerei da combattimento”, particolarmente avanzata in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l’impiego di materiali compositi. Mitsubishi Heavy Industries avrebbe dovuto guidare lo sviluppo del nuovo aereo da combattimento; i continui ritardi e le difficoltà tecniche accumulati dal conglomerato giapponese nello sviluppo dell’aereo di linea regionale Mrj, però, ha spinto Tokyo ad un ripensamento, e il ministero delle Finanze ha sollecitato un bagno di realismo, citando i costi enormi che sarebbero connessi allo sviluppo autonomo di un sistema d’arma così avanzato. Sulla base di questi sviluppi e considerazioni, il ministero della Difesa ha scelto di non chiedere l’assegnazione di fondi per lo sviluppo del nuovo aereo da combattimento nel bilancio dell’anno fiscale 2019, stando a fonti governative citate dal quotidiano “Asahi”. Il Giappone potrebbe invece rivolgere agli Usa già questa settimana la proposta dello sviluppo congiunto di un nuovo aereo da combattimento di quinta generazione. (Git)