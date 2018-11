Rfi: al via riqualificazione sottopasso stazione Cerveteri-Ladispoli

- "Al via da oggi 7 novembre i lavori di riqualificazione del sottopasso della stazione di Cerveteri–Ladispoli". Così in una nota di Rfi. "Della durata di circa un mese e mezzo, questa fase prevede - si legge - anche la demolizione della scala e della copertura di accesso al primo marciapiede. I viaggiatori - prosegue la nota - potranno accedere al sottopasso dalla scala esterna e dalla porzione di rampa ancora utilizzabile. In corso anche gli interventi di innalzamento a 55 cm dei marciapiedi, secondo quanto previsto dallo standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani per facilitare l’accesso ai treni, e la loro ripavimentazione. In una seconda fase è prevista la realizzazione di nuove pensiline e l’installazione di moderni ascensori. Il fabbricato viaggiatori sarà completamente riqualificato. Saranno potenziati gli impianti di illuminazione e di informazione al pubblico. Per non interferire sul regolare svolgimento del servizio ferroviario, gli interventi saranno realizzati per fasi e seguiranno un calendario che terrà conto della mobilità pendolare. La riqualificazione della stazione di Cerveteri-Ladispoli fa parte di un più ampio progetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane). L’obiettivo è trasformare le stazioni in luoghi più accoglienti, implementare i servizi ai viaggiatori e realizzare spazi completamente fruibili ed attrezzati anche per le persone a ridotta mobilità".(Com)