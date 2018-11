Trasporti: Tajani a "Il Foglio", uno schema misto pubblico-privato per Atac

- C'è il referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico romano e il silenzio regna: la consultazione promossa da Radicali Italiani e Radicali Roma (si vota l'11 novembre), non è stata molto pubblicizzata dal comune di Virginia Raggi (la linea è: status quo) e non è stata, per lungo tempo, in cima alla lista delle priorità dei partiti. Ieri il Pd e Forza Italia hanno presentato le proprie iniziative. La Lega tace, nonostante il tema concorrenza non le sia estraneo. "Bisogna smuovere le acque", dice in una intervista a "Il Foglio" Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia. Ex Commissario Ue ai Trasporti ed ex candidato sindaco per la Casa delle Libertà nel 2001, Tajani conosce bene la Roma che oggi fa da specchio e simbolo anticipatore dello sfascio possibile ai tempi del governo populista: "Noi immaginiamo per i trasporti la messa a gara in direzione di un assetto misto pubblico-privato, sul modello di Acea", spiega Tajani. "Uno schema 49-51 per cento in cui il privato gestisce il servizio e il pubblico controlla e decide le linee guida. Senza liberalizzazione selvaggia, senza mortificare chi lavora in Atac, e anzi usando le migliori risorse dell'azienda con gestione efficiente del privato". (segue) (Res)