Trasporti: Tajani a "Il Foglio", uno schema misto pubblico-privato per Atac (2)

- Intanto, però, la Roma in panne mostra che cosa succede se si segue la politica del 'No', dell'immobilismo che evita le responsabilità: "Assistiamo a una paralisi dovuta all'incapacità di amministrare. Roma è abbandonata a se stessa. Manutenzione zero, pulizia zero, smaltimento rifiuti zero, dalla periferia ai quartieri residenziali. Per non dire delle buche. Dove sono i settemila vigili urbani? Dal Comune si sente parlare di `sicurezza'. Ma il luogo dov'è stata uccisa Desirée Mariottini era conosciuto, si sapeva che poteva essere pericoloso. Il governo nazionale è dello stesso colore dell'amministrazione romana. Bene, che cosa aspetta?". Risuonano le parole di chi dice che a Roma si sa, ma non si fa. E che ogni volta che qualcuno vuole agire, spuntano venti comitati del 'No': "Sono alibi. Basta decidere. Non bastano i fiori. L'attività di prevenzione e manutenzione serve, a partire dalla metropolitana di sera. Altro che sicurezza: a Roma ci sono luoghi dove neanche la polizia entra. Soprattutto, cosa grave, non vedo un disegno, non vedo una strategia. Se Raggi chiude le scuole non è perché ha paura che si allaghino ma perché cadono gli alberi: sa che il Servizio giardini è inesistente". Come se Roma fosse governata da fantasmi: "Se non ci fosse nessuno in Campidoglio, sarebbe uguale". (segue) (Res)